Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии сдали кровь для оказания помощи пациентам, выступив в качестве добровольных доноров.
Забор крови производили специалисты мобильной бригады станции переливания крови. Многие сотрудники уже не в первый раз сдают кровь.
Кровь ежедневно необходима при проведении хирургических операций, оказания помощи пациентам и лечения многих заболеваний.
Донорская кровь спасает чью-то жизнь, тем более в условиях непростой эпидемиологической обстановки, имеющей место в настоящее время.
Также читайте о том, что в Мордовии социальных работников учат уходу за инвалидами и пожилыми гражданами
Источник: mordovia.sledcom.ru