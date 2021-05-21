Сотрудники СУ СК РФ по Мордовии сдали кровь для оказания помощи пациентам, выступив в качестве добровольных доноров.

Забор крови производили специалисты мобильной бригады станции переливания крови. Многие сотрудники уже не в первый раз сдают кровь.

Кровь ежедневно необходима при проведении хирургических операций, оказания помощи пациентам и лечения многих заболеваний.

Донорская кровь спасает чью-то жизнь, тем более в условиях непростой эпидемиологической обстановки, имеющей место в настоящее время.

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Источник: mordovia.sledcom.ru