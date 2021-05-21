В Мордовии сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия в пришкольных лагерях

Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии в дни школьных каникул продолжают проводить комплекс мер, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Инспекторы ГИБДД организуют мероприятия в пришкольных лагерях, где в ходе веселых викторин, подвижных игр и разнообразных творческих заданий дети не только получают массу положительных эмоций, но и с пользой проводят время.

В рамках проведения занятий сотрудники Госавтоинспекции напоминают школьникам о неукоснительном соблюдении ПДД пешеходами и пассажирами транспортных средств, особое внимание обращая на правила безопасного вождения при управлении велосипедом.

Также на встречах полицейские обращают внимание на поведение во дворах, где детские игровые площадки подчас находятся в непосредственной близости от движения транспорта.

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Источник: гибдд.рф