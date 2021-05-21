В Мордовии сотрудники ГИБДД напомнили студентам-медикам о ПДД

В Темниковском медицинском колледже прошел единый классный час под названием «Безопасное лето».
Целью указанного занятия стало предупреждение несчастных случаев в летний период.
Отдельное внимание в ходе проведения мероприятия было уделено безопасности дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции Мордовии напомнили студентам о соблюдении ПДД: правилах при передвижении на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности.
Представители различных ведомств провели со студентами разъяснительную беседу о безопасном поведении в лесу, на воде, рассказали о правилах соблюдения противопожарной безопасности.
Также читайте о том, что в Мордовии сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия в пришкольных лагерях.
Источник: гибдд.рф