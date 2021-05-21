В Зубово-Полянском районе сотрудники ГИБДД посетили пришкольный лагерь

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «Пешеходный переход» дорожные полицейские Зубово-Полянского района посетили пришкольный лагерь на базе МБОУ «Ширингушская СОШ», где приняли участие в мероприятии «Правила жизни!», подготовленном отрядом ЮИД.

Инспектора ОГИБДД оценили знания ПДД, показанные командами «Светофорик» и «Автомобили». Полицейские напомнили ребятам правила пересечения проезжей части по пешеходному переходу, рассказали о так называемых дорожных ловушках, значении сигналов светофора и дорожных знаков.

Кроме того, ребятам был продемонстрирован патрульный автомобиль, на котором ежедневно несут службу дорожные полицейские.

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Источник: гибдд.рф