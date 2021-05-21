В Саранске обсудили подготовку к отопительному сезону

На оперативном совещании, которое прошло в администрации Саранска сегодня, 21 июня, была обсуждена подготовка инженерной инфраструктуры, в том числе и многоквартирных домов, к началу отопительного сезона 2021-2022 годов.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании уже приступили к подготовке сетей к предстоящему отопительному сезону. Работы идут по графику: по состоянию на 18 июня опрессовано 26,03% от общей протяженности тепловых сетей.

Главы районных администраций сообщили, что обслуживающими многоквартирные дома организациями проводится промывка и опрессовка инженерных систем.

В Пролетарском районе насчитывается 471 дом с центральным отоплением. Промывка проведена в 60% домов, опрессовка – в 9%.

В Октябрьском районе расположено 723 дома с центральным отоплением. Промыты инженерные системы в 54,5% домов, опрессовка проведена в 5% МКД.

В Ленинском районе насчитывается 716 домов с центральным отоплением. Промывка выполнена в 56% строений, опрессовка – в 8% домов.

К 1 сентября комплекс мероприятий по подготовке к началу отопительного сезона должен быть завершен. Об этом заявил глава администрации Саранска Пётр Тултаев.

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Источник: adm-saransk.ru