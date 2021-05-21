В исправительных учреждениях Мордовии проходит акция «Твои друзья – книги»

В учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, продолжается акция «Твои друзья – книги».

В рамках указанной акции были проведены разнообразные мероприятия, активизирующие развитие у осужденных творческих, интеллектуальных способностей, образного мышления, реализацию талантов, а также популяризацию чтения литературы.

Во всех учреждениях среди осужденных был проведен опрос с целью выявления самых читаемых авторов.

В отрядных звеньях были организованы кружки любителей книг.

В библиотеках проводятся разнообразные викторины.

По результатам проведенных мероприятий студиями кабельного телевидения создаются видеоролики для последующей трансляции.

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Источник: 13.fsin.su