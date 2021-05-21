В УФСИН РФ по Мордовии медработников поздравили с профессиональным праздником

В УФСИН РФ по Мордовии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника.

Поздравительные слова в адрес медработников и ветеранов прозвучали от начальника УФСИН РФ по Мордовии Леонида Мустайкина, первого заместителя главы Зубово-Полянского муниципального района Игоря Бобовского, начальника МСЧ-13 ФСИН России Галины Мокшановой, председателя общественной организации «Ветеран УИС» РМ Геннадия Вотрина, главы Администрации Явасского городского поселения Виктора Дежурова, руководителя объединенной профсоюзной организации УФСИН России по Мордовии Юрия Кармишина.

Сотрудникам и работникам медицинского учреждения были вручены юбилейные медали, благодарственные письма, дипломы, ценные подарки и цветы.

Для всех присутствующих был показан концерт.

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Источник: 13.fsin.su