Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии встретились с осужденными

В исправительной колонии № 12 УФСИН РФ по Мордовии был проведен День встречи руководства с осужденными.

Во встрече приняли участие руководство члены ОНК РМ Галина Шикина и Елена Забаева, помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по работе с верующими иерей Александр Левин, заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии Геннадий Шиндин, а также начальники отделов и служб управления.

В ходе мероприятия были посещены жилые помещения отрядов, карантинное отделение, штрафной изолятор, медицинская часть, столовая.

Состоялось общение с осужденными. Задавались вопросы, касающиеся медицинского обеспечения, перевода в другой территориальный орган ФСИН России, получения посылок.

Кроме того, был организован прием осужденных по личным вопросам.

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Источник: 13.fsin.su