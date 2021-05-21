Представители руководства УФСИН РФ по Мордовии встретились с осужденными

В исправительной колонии № 12 УФСИН РФ по Мордовии был проведен День встречи руководства с осужденными.
Во встрече приняли участие руководство члены ОНК РМ Галина Шикина и Елена Забаева, помощник начальника УФСИН РФ по Мордовии по работе с верующими иерей Александр Левин, заместитель начальника УФСИН РФ по Мордовии Геннадий Шиндин, а также начальники отделов и служб управления.
В ходе мероприятия были посещены жилые помещения отрядов, карантинное отделение, штрафной изолятор, медицинская часть, столовая.
Состоялось общение с осужденными. Задавались вопросы, касающиеся медицинского обеспечения, перевода в другой территориальный орган ФСИН России, получения посылок.
Кроме того, был организован прием осужденных по личным вопросам.
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Источник: 13.fsin.su