В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучшего психолога

В УФСИН РФ по Мордовии был проведен первый этап конкурса профессионального мастерства среди психологов подведомственных учреждений.

При оценке конкурсантов учитывались актуальность представленных психокоррекционных работ, степень выраженности профессиональной позиции участников, уровень профессиональных знаний, структурированность, целостность выступлений, умение владеть вниманием аудитории, убедительность и доступность изложения информации.

Победа была присуждена психологу психологической лаборатории ИК-5, старшему лейтенанту внутренней службы Снежане Босомыкиной.

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Источник: 13.fsin.su