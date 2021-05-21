Артем Здунов встретился с Анастасией Мыскиной

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 20 июня провел встречу с российской теннисисткой и тренером Анастасией Мыскиной.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития тенниса в регионе.

В рамках своего визита в Мордовию известная спортсменка провела мастер-классы для юных теннисистов республики, а также для финалистов кадрового проекта «Моя Мордовия».

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru