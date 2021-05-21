Победителями республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия» стали 40 человек

В Саранске прошла церемония закрытия финального этапа республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия» и награждения победителей.
В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.
Поприветствовав финалистов, Артем Здунов поблагодарил их за плодотворную работу в ходе заключительного этапа проекта.
Председатель наблюдательного совета проекта Наталья Долматова отметила, что лучшие инновационные идеи, изложенные в эссе участников проекта, будут поддержаны.
По итогам финала победителями проекта стали 40 человек. Они войдут в региональный резерв управленческих кадров, некоторые из них сразу получат предложения о работе в органах исполнительной власти разного уровня, вплоть до правительства республики. Также победителям будет предоставлена возможность пройти обучение по программе «Развитие управленческих навыков руководителя», которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной «Школы губернаторов».
Все участники финала войдут в состав экспертного клуба «Моя Мордовия» под председательством Артема Здунова и примут участие в проработке и оценке проектов развития региона.
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Источник: e-mordovia.ru