Победителями республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия» стали 40 человек

В Саранске прошла церемония закрытия финального этапа республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия» и награждения победителей.

В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов.

Поприветствовав финалистов, Артем Здунов поблагодарил их за плодотворную работу в ходе заключительного этапа проекта.

Председатель наблюдательного совета проекта Наталья Долматова отметила, что лучшие инновационные идеи, изложенные в эссе участников проекта, будут поддержаны.

По итогам финала победителями проекта стали 40 человек. Они войдут в региональный резерв управленческих кадров, некоторые из них сразу получат предложения о работе в органах исполнительной власти разного уровня, вплоть до правительства республики. Также победителям будет предоставлена возможность пройти обучение по программе «Развитие управленческих навыков руководителя», которая будет состоять из мастер-классов преподавателей федеральной «Школы губернаторов».

Все участники финала войдут в состав экспертного клуба «Моя Мордовия» под председательством Артема Здунова и примут участие в проработке и оценке проектов развития региона.

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Источник: e-mordovia.ru