В Мордовии медики получили церковные награды

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий вручил церковные награды нескольким работникам здравоохранения.

Праздничная церемония состоялась в здании Саранского епархиального управления. Из рук митрополита архиерейские грамоты получили заведующая поликлиническим отделением Республиканской клинической больницы № 1 Марина Грибанова, начальник медицинской части МВД России по Мордовии Надежда Мельник, находящаяся на пенсии старшая медсестра Мордовской республиканской центральной клинической больницы Вера Епишина.

Митрополит Зиновий поблагодарил медиков за самоотверженное служение.

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Источник: e-mordovia.ru