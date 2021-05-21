В Мордовии увеличился размер выплат на подготовку детей к школе

В Мордовии были увеличены выплаты на подготовку детей к школе.

Отныне размер единовременного денежного пособия в Мордовии, которое ряд семей с детьми получают в преддверии нового учебного года, составляет не 1,5 тыс., а 3 тыс. рублей.

Право на получение единовременного денежного пособия на каждого ребенка имеют следующие категории граждан:

родители, воспитывающие четырех и более детей, — учащихся;

одинокие матери, воспитывающие трех и более детей, — учащихся;

опекуны и приемные семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — учащихся;

родители — инвалиды I и II групп, воспитывающие детей, — учащихся;

родители, воспитывающие трех детей, — учащихся, одинокие матери, воспитывающие двух детей — учащихся, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в республике.

Ежегодно единовременную помощь к школе в Мордовии получают около 1,5 тыс. семей, в которых воспитываются более 3 тысяч детей.

Традиционно пособие выплачивают в августе.

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Источник: e-mordovia.ru