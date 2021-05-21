В Мордовии увеличился размер выплат на подготовку детей к школе

В Мордовии были увеличены выплаты на подготовку детей к школе.
Отныне размер единовременного денежного пособия в Мордовии, которое ряд семей с детьми получают в преддверии нового учебного года, составляет не 1,5 тыс., а 3 тыс. рублей.
Право на получение единовременного денежного пособия на каждого ребенка имеют следующие категории граждан:
Ежегодно единовременную помощь к школе в Мордовии получают около 1,5 тыс. семей, в которых воспитываются более 3 тысяч детей.
Традиционно пособие выплачивают в августе.
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Источник: e-mordovia.ru