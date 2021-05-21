Мэр Саранска поручил активизировать меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса

Мэр Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания, которое было проведено сегодня, 21 июня, в городской администрации, поручил максимально активизировать все меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующая задача была поставлена перед руководителями профильных структурных подразделений.

Главы районных администраций доложили, что за качеством санитарной обработки мест общего пользования в многоквартирных домах ведется постоянный мониторинг. Недочеты выявляются редко.

Градоначальник заявил, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой нужно в обязательном порядке соблюдать масочно-перчаточный режим, а также отметил, что рейдовые мероприятия должны проводиться как в будние дни, так в субботу и воскресенье, с последующим предоставлением дней отдыха работающим в выходные дни сотрудникам.

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Источник: adm-saransk.ru