В Саранске объявили оперативное предупреждение из-за аномальной жары

В Саранске было объявлено оперативное предупреждение из-за аномально жаркой погоды

По информации Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 21 по 25 июня на территории Мордовии ожидается аномально жаркая погода.

Гражданам следует избегать воздействия повышенной температуры. Рекомендуется носить светлую воздухопроницаемую одежду, на улице нужно обязательно пользоваться головным убором.

Находясь под прямым воздействием солнечных лучей, следует закрывать как можно больше поверхности кожи.

В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара.

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Источник: adm-saransk.ru