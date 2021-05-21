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Мэр Саранска поручил возобновить рейдовые мероприятия по местам отдыха

Мэр Саранска поручил возобновить рейдовые мероприятия по местам отдыха

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев по причине аномальной жары поручил возобновить рейдовые мероприятия по местам отдыха, а также в населенных пунктах городского округа.

Мэр поручил ответственным лицам активизировать работу по информированию граждан о необходимости соблюдения противопожарных мер безопасности.

Пётр Тултаев также отметил, что сейчас большим спросом у горожан пользуются водоемы, заявив, что в связи с этим необходимо в постоянном режиме следить за чистотой в местах отдыха. Градоначальник подчеркнул, что на определенных местами массового отдыха водоемах в обязательном порядке должны дежурить спасатели.

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Источник: adm-saransk.ru