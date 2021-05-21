Мэр Саранска поручил возобновить рейдовые мероприятия по местам отдыха

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев по причине аномальной жары поручил возобновить рейдовые мероприятия по местам отдыха, а также в населенных пунктах городского округа.

Мэр поручил ответственным лицам активизировать работу по информированию граждан о необходимости соблюдения противопожарных мер безопасности.

Пётр Тултаев также отметил, что сейчас большим спросом у горожан пользуются водоемы, заявив, что в связи с этим необходимо в постоянном режиме следить за чистотой в местах отдыха. Градоначальник подчеркнул, что на определенных местами массового отдыха водоемах в обязательном порядке должны дежурить спасатели.

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Источник: adm-saransk.ru