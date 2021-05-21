В школах Саранска выпускные пройдут при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм

В Саранске 26 июня выпускникам школ вручат аттестаты.

Соответствующие мероприятия в школах состоятся при строгом соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. Все необходимые согласования, в том числе с правоохранительными органами, проведены, известен график мероприятий в каждой школе города.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что при вручении аттестатов безоговорочно должны быть соблюдены все профилактические меры, а также призвал родителей выпускников к благоразумию.

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Источник: adm-saransk.ru