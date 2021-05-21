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Мэр Саранска лично следит за ходом работ на городских территориях

Мэр Саранска лично следит за ходом работ на городских территориях

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев во время оперативного совещания напомнил о продолжении ежедневных утренних обходов.

Градоначальник отметил, что все руководители профильных структурных подразделений должны участвовать в обходах и при необходимости держать ответ по вопросам, находящимся в их компетенции.

Мэр подчеркнул, что во время обходов выявляется немало проблемных вопросов, зачастую находящихся в компетенции управляющих компаний. Это касается не только уборки, но и ремонта прилегающих к домам территорий.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru