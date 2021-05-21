В Рузаевском районе горел автомобиль

В Рузаевском районе произошло возгорание автомобиля.

Днём 20 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Татарская Пишля. На улице Луговой загорелся автомобиль марки УАЗ. Пламя повредило моторный отсек транспортного средства на площади, составляющей 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru