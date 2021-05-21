В Ромодановском районе загорелся жилой дом

В Ромодановском районе произошло возгорание жилого дома.

Поздним вечером 20 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Кочуново. На улице Набережной загорелся жилой дом № 33.

В результате данного пожара, по предварительной информации, ни один человек не пострадал.

Пламя повредило внутреннюю отделку, а также уничтожило кровлю жилого дома на общей площади, составляющей 60 квадратных метров.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru