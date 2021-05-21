В Саранске в ДТП пострадали 34-летняя женщина и 18-летний парень

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали 34-летняя женщина и 18-летний парень.

Происшествие произошло днём 18 июня на улице Полежаева. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада», при перестроении создал помеху, по причине чего 34-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген» вынужден был применить экстренное торможение, дабы избежать столкновения. Затем во второе транспортное средство врезался автомобиль марки «Мерседес», в которой затем въехал микроавтобус марки ГАЗ.

Пострадали 34-летняя пассажирка микроавтобуса и 18-летний пассажир «Мерседеса». Парень и женщина доставлялись в одну из больниц Саранска, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф