В Чамзинке 60-летний автомобилист сбил 12-летнего велосипедиста

В Чамзинке несовершеннолетний велосипедист попал под колёса автомобиля.

ДТП произошло днём 18 июня на улице Коммунарской. По предварительной информации, 60-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», проявив невнимательность, совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, который двигался по краю проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший доставлялся в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи велосипедист был отпущен домой.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф