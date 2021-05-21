В Краснослободском районе пьяный автомобилист без прав устроил ДТП

В Краснослободском районе пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

Происшествие произошло ранним утром 19 июня на 64-м километре дороги, соединяющей Ковылкино, Краснослободск, Ельники и Первомайск. По предварительной информации, 31-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора» в состоянии алкогольного опьянения, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель легковушки доставлялся в больницу.

Выяснилось, что у автомобилиста нет водительского удостоверения. Сотрудники ГИБДД составили три административных протокола в отношении мужчины.

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Источник: гибдд.рф