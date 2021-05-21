В Большеигнатовском районе в ДТП пострадал 58-летний автомобилист

В Большеигнатовском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля.

ДТП произошло днём 19 июня на 100-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. По предварительным данным, 58-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Ока», двигаясь на высокой скорости, не сумел удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет, а затем опрокинулось.

Автомобилист получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф