В Чамзинском районе в результате ДТП пострадал 18-летний парень

В Чамзинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 18-летний парень.

Происшествие произошло поздним вечером 20 июня на территории посёлка Комсомольский. На улице Микрорайон-1 43-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Мицубиси», совершая левый поворот, не предоставил преимущество в движении мопеду марки «Альфа», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 18-летний водитель мопеда. Молодой человек был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф