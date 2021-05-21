В Саранске 23 июня ограничат движение транспортных средств по улице Демократической

В Саранске 23 июня будет ограничено движение транспортных средств по улице Демократической.

В период с 08:00 до 22:00 23 июня движение транспортных средств и стоянка будут запрещены в районе здания № 28 по ул. Демократической и здания № 55а по ул. Советской.

Рассматриваемое ограничение вводится для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период работ по перекладке ливневой канализации.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru