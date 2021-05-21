В Рузаевском районе в ДТП пострадали две женщины

В Рузаевском районе в результате ДТП пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 20 июня на 9-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 58-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая обгон, выехала на встречную полосу и врезалась в двигавшийся в попутном направлении автомобиль марки Toyota Land Cruiser, который начинал поворачивать налево.

Пострадали две пассажирки «Лады» 66- и 62-летнего возраста. Женщины были госпитализированы в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф