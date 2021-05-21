В Саранске осудили девушку, ударившую сожителя ножом

В Саранске суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая ударила ножом своего гражданского супруга.

Поздним вечером 20 февраля нынешнего года в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – проспект 60-летия Октября, 29-летняя гражданка распивала спиртные напитки в компании своего 45-летнего сожителя. В ходе застолья между мужчиной и девушкой вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений горожанка взяла в руки нож и ударила им гражданского мужа в живот. Пострадавший обратился за помощью к соседям, которые вызвали медиков. Мужчина был госпитализирован. Медики спасли гражданина.

Решением суда девушке было назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы. С учетом того факта, что осужденная воспитывает ребенка 2020 года рождения, исполнение наказания было отсрочено до достижения им 14-летнего возраста.

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Источник: 13.мвд.рф