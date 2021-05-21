Сотрудники ветеринарной службы УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в учениях по ликвидации очага африканской чумы

Сотрудники ветеринарной службы УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в тактико-технических межведомственных учениях по ликвидации условного очага особо опасного заболевания животных.
Учения проходили на свинокомплексе ОАО «Птицефабрика Атемарская».
Легенда учений гласила, что в ветеринарную службу поступил сигнал из ОАО «Птицефабрика Атемарская» о массовом заболевании и падеже свиней, крупного рогатого скота и птицы.
В результате тренировки привлекаемые силы и средства показали готовность к оперативному реагированию при возникновении особо опасной болезни животных.
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Источник: 13.fsin.su