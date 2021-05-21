В Мордовии сотрудники ГИБДД за один день задержали нескольких пьяных водителей

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции за один день задержали нескольких пьяных автомобилистов.

В ночь на 19 июня в Темникове сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский» на улице Бараева остановили автомобиль марки ГАЗ под управлением пьяного 53-летнего гражданина.

Утром 19 июня в селе Рождествено Ичалковского района сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» на улице Октябрьской был остановлен автомобиль марки ВАЗ-211440. За рулем транспортного средства находился 33-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером того же дня в Ковылкино сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский» на улице Королёва становили автомобиль марки ВАЗ-21093 под управлением пьяного 49-летнего гражданина.

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Источник: гибдд.рф