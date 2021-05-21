В Мордовии обсудили вопросы кадрового обеспечения

Вчера, 21 июня, на заседании правительства Мордовии рассматривался ряд вопросов дальнейшего социально-экономического развития.

Участники заседания обсудили изменения в закон «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия», которые регламентируют ответственность за снос зданий и сооружений, перемещение отходов строительства, вырубку деревьев на территории общего пользования без разрешения органов местного самоуправления и непринятие собственниками мер по удалению вредоносных растений.

Республиканское правительство проводит работу по синхронизации системы подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в соответствие с кадровыми потребностями экономики региона.

Исполняющий обязанности председателя регионального правительства Владимир Сидоров поручил проанализировать проводимую профориентационную работу. Глава правительства дал поручение отраслевым министрам лично проводить встречи со студентами и выпускниками вузов и колледжей. Также Владимир Сидоров поручил членам правительства провести встречи с победителями и финалистами кадрового проекта «Моя Мордовия» и предложить им варианты трудоустройства в органах государственной власти.

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Источник: e-mordovia.ru