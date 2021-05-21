В Мордовии прошли совещания по вопросам развития республиканских предприятий

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещания по вопросам развития и функционирования «Технопарка Мордовия» и завода «Лисма».

В совещаниях участие приняли представители промышленного и экономического блоков правительства Мордовии.

Речь шла о текущей финансово-экономической деятельности предприятий, реализации инвестиционных проектов, взаимодействии с научными фондами и институтами развития, планах по эффективному использованию производственных комплексов.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru