В Мордовии увеличился коечный фонд для заболевших коронавирусом

В Мордовии за последнее время коечный фонд в медицинских учреждениях республики для пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, увеличили на 190 единиц.

Об этом во время сегодняшней пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке и вакцинации в Мордовии, сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя республиканского правительства Галина Лотванова.

В начале мая в регионе для пациентов с коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией было предусмотрено 560 коек инфекционного профиля.

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Источник: regnum.ru