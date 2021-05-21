В стационарах Мордовии проходят лечение 590 пациентов с коронавирусом

В Мордовии в настоящее время в пяти стационарах находятся 590 пациентов с коронавирусом.

В числе указанных пациентов, получающих комплексное лечение, восемь детей, две беременные женщины.

В настоящее 47 жителей республики подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В целом кислородную поддержку в Мордовии сейчас получают 412 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической обстановке на территории республики и проведению в регионе кампании по вакцинации населения от коронавируса.

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Источник: regnum.ru