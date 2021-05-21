Мордовия осенью может получить вакцину от коронавируса для подростков

В Мордовию осенью нынешнего года может поступить первая партия вакцины от коронавирусной инфекции для подростков.

Об этом в интервью «Известиям Мордовии» сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог республиканского министерства здравоохранения Михаил Чумаков.

По словам специалиста, рассматриваемая вакцина может появиться в регионе в сентябре. Также Михаил Чумаков сообщил, что препарат для подростков, вероятно, будет представлять собой капли для распыления в нос.

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Источник: izvmor.ru