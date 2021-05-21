Артем Здунов сделал прививку от коронавируса

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов сделал прививку от коронавирусной инфекции.
После прохождения процедуры вакцинации глава региона сообщил о хорошем самочувствии. Также Артем Здунов призвал всех, кто ещё не сделал прививку, принять участие в соответствующей кампании, подчеркнув, что сейчас настало самое подходящее для этого время.
Известно, что ранее руководитель республики переболел коронавирусом.
Артем Здунов отметил, что массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье.
Также читайте о том, что в Мордовии в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом могут ввести обязательную вакцинацию.
Источник: adm-saransk.ru