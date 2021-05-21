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Артем Здунов сделал прививку от коронавируса

Артем Здунов сделал прививку от коронавируса

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов сделал прививку от коронавирусной инфекции.

После прохождения процедуры вакцинации глава региона сообщил о хорошем самочувствии. Также Артем Здунов призвал всех, кто ещё не сделал прививку, принять участие в соответствующей кампании, подчеркнув, что сейчас настало самое подходящее для этого время.

Известно, что ранее руководитель республики переболел коронавирусом.

Артем Здунов отметил, что массовая вакцинация поможет сохранить жизнь и здоровье.

Также читайте о том, что в Мордовии в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом могут ввести обязательную вакцинацию.


Источник: adm-saransk.ru