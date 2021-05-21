В Саранске для пешеходного движения закрывается мост по улице Пушкина

В Саранске с завтрашнего дня будет введен запрет на пешеходное движение по одному из мостов.

С 08:00 23 июня закрывается пешеходное движение по мосту на улице Пушкина в посёлке Пушкино в связи с его ненормативным состоянием.

Городская администрация обращается к гражданам с убедительной просьбой не пренебрегать рассматриваемым ограничением.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru