В Мордовии 20% местных жителей сделали прививки от коронавируса

На сегодняшний день в Мордовии прививки от коронавирусной инфекции сделали 20% всего населения республики.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя регионального правительства Галина Лотванова. По её словам, этот показатель нельзя назвать достаточным, поскольку коллективный иммунитет будет сформирован при иммунизации всего населения региона на уровне 60%. К примеру, в 2020 году от гриппа прививки сделали 65% населения. Эпидемии этого заболевания в Мордовии не было.

В республике имеется 12930 доз вакцины. До конца недели в Мордовии будет 15900 доз.

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Источник: e-mordovia.ru