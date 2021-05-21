Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов встретился с представителями научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

Участники встречи обсудили исследовательскую деятельность и грантовую поддержку. Также были затронуты вопросы межрегионального сотрудничества.

Артем Здунов подчеркнул, что деятельность участников научно-образовательного центра должна поддерживаться руководителями субъектов, в ближайшем будущем предполагается создание совета глав регионов для координации работы НОЦ. По словам руководителя республики, это позволит сформировать механизм непрерывного взаимодействия. Кроме того, появится больше возможностей для получения заказов от крупных индустриальных партнеров.

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Источник: e-mordovia.ru