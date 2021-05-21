В Мордовии прошло заседание республиканской антинаркотической комиссии

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 22 июня провел заседание республиканской антинаркотической комиссии.

Были рассмотрены результаты социально-психологического тестирования и профилактических медицинских осмотров в образовательных организациях, обсуждены вопросы организации работы по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории муниципальных районов республики.

В завершившемся учебном году, по данным министерства образования республики, охват обучающихся социально-психологическим тестированием увеличился и составил почти 95%. Тестирование проводится строго конфиденциально, на основании полученных данных в образовательных организациях разрабатываются мероприятия по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в группу риска.

По итогам заседания были приняты решения по усилению профилактической работы в молодежной среде и выявлению наркопотребителей.

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Источник: e-mordovia.ru