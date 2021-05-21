Артем Здунов посетил межрегиональный филиал центра по обеспечению деятельности казначейства России

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 22 июня посетил межрегиональный филиал ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России».

Руководитель региона осмотрел рабочие пространства и пообщался с бухгалтерами.

Центр бухгалтерского обслуживания в Саранске начал свою работу 1 января текущего года. Главная задача созданного подразделения - ведение бюджетного учета федеральных органов исполнительной власти Приволжского федерального округа. На данный момент здесь работают 48 человек, которые ведут бухучет подразделений налоговой службы регионов ПФО.

Артем Здунов обратил внимание на то, что для сотрудников должны быть созданы максимально комфортные условия труда, а также поручил устранить ряд недостатков, которые были допущены при проведении строительных работ.

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Источник: e-mordovia.ru