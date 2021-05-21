В Мордовии прошло совещание по разработке индивидуальной программы развития региона

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел совещание с членами регионального правительства по разработке индивидуальной программы социально-экономического развития республики на 2022-2026 годы.

Принятие данной программы необходимо для устранения системных проблем, накопившихся в регионе и сдерживающих его социально-экономическое развитие, среди которых значительная долговая нагрузка, низкие доходы бюджета, оставляющий желать лучшего уровень доходов населения, сложная демографическая ситуация, снижение инвестиционной активности, инфраструктурные ограничения, недостаточный уровень развития малого и среднего предпринимательства в производственной сфере.

В ходе совещания был рассмотрен проект программы, реализация которой станет основой для решения социальных задач, повышения уровня и качества жизни населения. В частности, программой предусмотрено создание 10,7 тыс. рабочих мест, увеличение дополнительных налоговых поступлений в консолидированный бюджет республики, улучшение условий для развития малого и среднего бизнеса, поэтапный рост промышленного производства.

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Источник: e-mordovia.ru