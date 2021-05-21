В Мордовии вручение аттестатов выпускникам школ пройдет на открытом воздухе

В Мордовии 85% образовательных учреждений проведут церемонии вручению аттестатов выпускникам на свежем воздухе.

Об этом во время пресс-конференции, посвященной вопросам проведения вакцинации от коронавирусной инфекции на территории региона, сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Мордовии Галина Лотванова.

Кроме того, Галина Лотванова призвала родителей выпускников воздержаться от празднования окончания школы в кафе, дабы не подвергать риску здоровье детей.

Также читайте о том, что в Мордовии 20% местных жителей сделали прививки от коронавируса.

Источник: e-mordovia.ru