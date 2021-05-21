Жителям Мордовии напомнили о необходимости ношения масок и соблюдения социальной дистанции

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Мордовии Наталия Фадеева напомнила, что ношение масок, перчаток, а также соблюдение социальной дистанции в общественных местах и транспорте являются обязательными.

Нарушение положения о введении на территории республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции влечет административную ответственность. Нарушителям грозит штраф от 15 тыс. рублей.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора, администрации совместно с представителями МВД республики проводят рейды по соблюдению противокоронавирусных мер в местах массового скопления людей – торговых центрах, рынках, магазинах, банках и ресторанах.

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Источник: e-mordovia.ru