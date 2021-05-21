В Мордовии более 150 тысяч граждан сделали прививки от коронавируса первым компонентом вакцины

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин сообщил, что на сегодняшний день 156 тыс. жителей республики уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса.

Глава ведомства охраны здоровья отметил, что вакцина защищает на 96% от всех штаммов коронавирусной инфекции. Также Олег Маркин подчеркнул, что никакой лекарственный препарат не обеспечивает защиту на уровне 100%. Если человек заболел после прививки, то болезнь протекает в легкой форме, без осложнений. Штаммов много, а антитела у переболевших выработались только к одному, поэтому есть опасность заразиться снова. Сейчас, по словам министра, уже надо говорить о ревакцинации тех, кто полгода назад привился, потому что при спокойной вирусной нагрузке вакцина спасает на год, а при повышенной вирусной нагрузке, которая имеет место сейчас, – полгода.

Главный внештатный специалист, эпидемиолог министерства здравоохранения Мордовии Михаил Чумаков заявил, что в настоящее время фиксируется так называемый индийский штамм коронавируса, который поражает более молодых людей. Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым самый высокий титр защитных антител вырабатывается у тех, кто переболел, а затем сделал прививку от коронавируса.

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Источник: e-mordovia.ru