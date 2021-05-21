Артем Здунов провел совещание по развитию паломническо-туристического кластера в Темниковском районе

В Саранске под председательством временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова прошло совещание по вопросам реализации проекта развития паломническо-туристического кластера в Темниковском районе.

Было обсуждено создание новых зон притяжения в рамках межрегионального сотрудничества с Нижегородской областью.

Проектом предусматривается создание 11 новых объектов, в том числе будут строиться автомобильные дороги. В Темникове будет построен музейно-просветительский модуль «Ушаков-центр». Кроме того, в городе появится несколько новых общественных пространств.

Артем Здунов поручил республиканскому правительству искать дополнительные источники финансирования, в том числе через национальные проекты и системы грантовой поддержки.

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Источник: e-mordovia.ru