Артем Здунов провел совещание по развитию паломническо-туристического кластера в Темниковском районе

В Саранске под председательством временно исполняющего обязанности главы Мордовии Артема Здунова прошло совещание по вопросам реализации проекта развития паломническо-туристического кластера в Темниковском районе.
Было обсуждено создание новых зон притяжения в рамках межрегионального сотрудничества с Нижегородской областью.
Проектом предусматривается создание 11 новых объектов, в том числе будут строиться автомобильные дороги. В Темникове будет построен музейно-просветительский модуль «Ушаков-центр». Кроме того, в городе появится несколько новых общественных пространств.
Артем Здунов поручил республиканскому правительству искать дополнительные источники финансирования, в том числе через национальные проекты и системы грантовой поддержки.
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Источник: e-mordovia.ru