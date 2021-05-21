В Мордовии усилили патрулирование рек и озер

С наступлением жаркой погоды рейдовые группы сотрудников органов внутренних дел и ГУ МЧС РФ по Мордовии с целью профилактики возможных несчастных случаев усилено патрулируют реки и озера республики.

Особое внимание уделяется местам массового скопления людей.

Недавно участковыми уполномоченными полиции совместно со спасателями был проведен профилактический рейд по водоемам Ковылкинского района.

На реке Мокша профилактическая работа проводится на катере ГИМС.

Гражданам раздали памятки с советами по безопасному поведению вблизи водоемов и напомнили об ответственности за жизнь и здоровье несовершеннолетних, а также о необходимости контроля за их времяпровождением.

Полицейские совместно с сотрудниками МЧС России вручили гражданам около 70 листовок о мерах безопасности.

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Источник: 13.mchs.gov.ru