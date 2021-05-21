В Мордовии безопасность населения на водных объектах находится на особом контроле

В Мордовии особое внимание акватории уделяется в летний период, ведь именно в это время количество отдыхающих у воды людей значительно увеличивается, а значит безопасность населения должна быть на особом контроле.

По словам сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Мордовии, работа направлена на предотвращение происшествий и пропаганду правил безопасного поведения на водоемах. Особо тщательному контролю подвергаются места, которые люди посещают чаще всего.

Сотрудниками МЧС недавно были проверены спасательные посты и сертификаты матросов-спасателей, которые обеспечивают безопасность в местах отдыха. Каждый спасатель прошел специальный отбор и обучение, ведь для работы на пляжах они должны хорошо плавать, нырять и уметь оказывать первую медицинскую помощь.

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Источник: 13.mchs.gov.ru