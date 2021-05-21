В Большеберезниковском районе утонул мужчина

В Большеберезниковском районе утонул человек.

Вечером 22 июня житель села Гузынцы указанного района в компании двух приятелей распивал спиртные напитки на берегу пруда, расположенного неподалеку от Больших Березников. В определенный момент молодой человек решил искупаться.

Оказавшись в воде, парень сразу пошел ко дну. Друзья молодого человека обнаружили его тело примерно через 20 минут. Спасти парня не удалось.

Известно, что молодой человек зашел в воду в месте, которое не было оборудовано для купания.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.mchs.gov.ru