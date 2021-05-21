В Мордовии сотрудники МЧС и волонтеры провели рейд по профилактике пожаров

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Темниковского и Теньгушевского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии и волонтерами был проведен рейд.

Указанный рейд был проведен в целях предотвращения и профилактики гибели людей на пожаре.

В ходе данного мероприятия было проинструктировано 76 человек. Всем гражданам вручались памятки о мерах пожарной безопасности. Была проведена разъяснительная работа о запрете разведения костров и сжигании мусора.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru